Пекин, 15 июля, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Темп роста китайской экономики в первом полугодии 2021 года составил 12,7% в годовом выражении, сообщили 15 июля в Государственном статистическом управлении Китая.

Владимир Югасов ИА REGNUM Китай

«Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2021 года составил 53,216 трлн юаней (около $8,24 трлн по текущему курсу), увеличившись на 12,7% в годовом выражении», — говорится в докладе ведомства.

Из документа следует, что высокие темпы роста характерны для всех отраслей экономики: в аграрном секторе КНР рост составил 7,8% (2,84 трлн юаней), в промышленности — 14,8% (20,715 трлн юаней), в сфере услуг — 11,8% (29,661 трлн юаней).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общий объем внешней торговли Китая увеличился на 27,1% в годовом исчислении до 18,07 трлн юаней (около $2,79 трлн) в первой половине 2021 года.