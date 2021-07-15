Благовещенск, 15 июля, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Приамурье объявили штормовое предупреждение. В четверг, 15 июля, на территории области ожидаются ливни с грозами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском гидрометцентре.

65.mchs.gov.ru Ливень

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По прогнозам синоптиков, в Приамурье местами пройдут очень сильные дожди с грозами. Ожидается ветер со скоростью от 5 до 10 м/с, который при грозе усилится до 18 м/с. Температура воздуха днём составит от +28 до +33°С.

В столице Приамурья ожидается кратковременный дождь при дневной температуре +31 — +33 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной столице в среду, 14 июля 2021 года, установлен новый суточный рекорд максимальной температуры для этого дня. Воздух прогрелся до +32,8 градуса, что на 0,3 градуса выше прежнего максимума, продержавшегося с 2010 года.