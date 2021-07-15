Вашингтон, 15 июля, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Благотворительную помощь в размере $200 млн окажет Смитсоновскому институту в США основатель американской компании Amazon Джефф Безос. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе учреждения.

Daniel Oberhaus Джефф Безос

Это станет крупнейшим пожертвованием на нужды организации со времени его основания в 1846 году. Безос и раньше предоставлял финансовую помощь указанному институту.

Средства в размере $70 млн пойдут на обновление Национального музея авиации и космонавтики, а $130 млн — на создание нового образовательного центра при музее. Этот центр назовут в честь Безоса. В нем будут проводить учебные программы, касающиеся научно-технической сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила, что хочет потратить $37 млрд на благотворительность.

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