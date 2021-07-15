Варшава, , 06:21 — REGNUM Конституционный суд Польши, отклонивший требование европейского суда о выполнении ограничительных мер на деятельность Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, положил начало процессу Polexit (по аналогии с Brexit — выходом Великобритании из Евросоюза), сообщило 14 июля издание Politico со ссылкой на источники.

«Решительный шаг к правовому Polexit», — написал специалист по конституционному праву из Сиднейского университета Войцех Садурски на своей странице в Twitter.

Решение Конституционного суда Польши объявили всего через несколько часов после того, как находящийся в Люксембурге суд издал обеспечительную меру, предписывающую Варшаве приостановить действие ряда законов. Речь, в частности, идёт о регулировании польского надзорного совета, которому были предоставлены полномочия по нескольким вопросам, касающимся Верховного суда страны (так называемая Дисциплинарная палата). Суд ЕС в своём решении высказал сомнения относительно независимости этой палаты.

В Польше с этим не согласились и признали решение европейской инстанции незаконным. По словам судьи, статья европейского договора, на который опирался в своем решении суд ЕС, «не соответствует конституции Польши и не имеет приоритета над конституцией».

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро, возглавлявший усилия по реформированию судебной системы в Польше, приветствовал это решение. «Конституция и нормальность преобладали над попытками политического вмешательства органов ЕС в польский правовой порядок», — написал он на своей странице в Twitter.

Решение Варшавы вызвало бурю негодования в Евросоюзе. Так, руководитель группы Европейской народной партии Манфред Вебер отметил, что «обеспокоен решением Конституционного суда Польши».

«Это должно послужить предупреждением всем полякам, которые по-настоящему проевропейски настроены и хотят европейского будущего для своих детей и внуков: ваше правительство явно идет по пути к Полекситу», — написал он в Twitter.

Аналогичным образом высказались ряд других европейских политиков и экспертов.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что законодательство ЕС не позволяет вмешиваться в судебную систему стран-членов, в том числе в порядок назначения судей.

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