Чебоксары, 15 июля, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Алатырском районе Чувашии изымают под строительство дороги участок площадью 1108 кв. метров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было поддержано на заседании регионального правительства.

Cap.ru Дорога в Моргаушском районе Чувашии

Земельные участки будут изъяты у собственников для государственных нужд Чувашии под размещение дороги.

«С целью размещения объекта государственного значения — участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Калинино — Батырево — Яльчики» — Большое Чеменево — «Шемурша — Сойгино — Алтышево» в Алатырском районе», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Юрий Арлашкин.

Общая площадь земельных участков, расположенных под участком автодороги, составляет 140 843 кв. метров. Из них зарегистрировано право собственности Чувашии на участки площадью 139 735 кв. метров, в общей долевой собственности находится 1108 кв. метров.

«Общая площадь земельных участков, которые изымаются, составляет 1108 кв. метров, они находятся в настоящее время в общедолевой собственности правообладателей. Данным проектом предусматривается изъятие с последующим заключением соглашения об изъятии участков для государственных нужд с собственниками земельных участков», — сообщил замминистра.

О каком количестве собственников идёт речь, не уточняется.