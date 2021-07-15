Майами, США, 15 июля, 2021, 06:10 — ИА Регнум. По меньшей мере 97 жильцов многоэтажного дома, обрушившегося 24 июня в американском городе Серфсайд (штат Флорида), признаны погибшими. Об этом 14 июля написала на своей странице в Twitter глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

Miami-Dade Fire Rescue Department Обрушившийся дом в Серфсайде

Ранее сообщалось о 95 жертвах трагедии. Кава добавила, что еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля власти американского города Майами-Бич (штат Флорида) приняли решение об эвакуации жильцов одного из домов в связи с угрозой его обрушения.