Тегеран, , 07:26 — REGNUM 14 июля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг утверждения правительства США о неудачной попытке похищения иранского гражданина, проживающего в Соединённых Штатах, охарактеризовав их как необоснованные и нелепые. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Заявление правительства США, чья враждебность по отношению к Ирану кристально ясна, настолько безосновательно и нелепо, что на него действительно не стоит отвечать», — сказал Саид Хатибзаде, реагируя на сообщения, в которых отмечалось, что прокуроры США обвинили четырех иранцев в заговоре с целью похищения проживающего в Нью-Йорке иранского гражданина Масиха Алинеджада.

«Это не первый случай, когда Соединенные Штаты прибегают к подобным голливудским сценариям, единственной целью которых является отчаянное оживление своих сожженных и дискредитированных агентов разведки», — отметил далее представитель МИД Ирана.