Тегеран, , 07:27 — REGNUM 14 июля советник спикера парламента Ирана высоко оценил гуманитарные усилия Швеции по содействию урегулированию кризиса в Йемене, подчеркнув, что снятие блокады станет позитивным шагом в укреплении доверия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Специальный помощник спикера парламента Ирана по международным делам Амир Абдоллахиан сделал эти замечания на встрече со специальным посланником Швеции по Йемену Питером Семнеби в Тегеране.

В ходе встречи Амир Абдоллахиан указал на исторические, религиозные и культурные отношения между Ираном и Йеменом, отметив: «Исламская Республика Иран всегда хотела решать проблемы страны политическими средствами».

Иранский чиновник далее коснулся гуманитарных усилий Швеции по содействию урегулированию кризиса в Йемене, подчеркнув:

«Я надеюсь, что новый представитель генерального секретаря ООН по йеменским делам, который имеет дипломатический опыт, сосредоточит усилия на снятии гуманитарной блокады, прекращении огня и политическом процессе».

Амир Абдоллахиан также отметил, что кризис в Йемене может быть разрешен только с помощью политики при полном прекращении агрессии.