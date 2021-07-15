Тегеран, , 07:27 — REGNUM Иран оставляет за собой право защищать свои интересы от растущей угрозы, исходящей от военного использования спутников, сообщает иранское агентство Mehr News 14 июля.

После убийства видного иранского ученого-ядерщика доктора Мохсена Фахризаде израильские средства массовой информации в рамках широкой пропаганды признали использование страной новых спутниковых технологий для осуществления данной операции.

Имеющаяся информация также указывает на то, что израильский режим злоупотреблял космическими и спутниковыми технологиями в военных целях в нарушение доктрин по космической безопасности.

Те же обвинения были выдвинуты в отношении диверсий на ядерных установках, в ходе которых Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не предприняло никаких действий для защиты ядерной инфраструктуры Ирана.

Очевидно, что Исламская Республика Иран, которая была поставлена целью этих террористических актов, в соответствии со своим законным правом на самооборону, уполномочена принять ответные меры и нацелиться на источник этих нападений с помощью своих специализированных объектов.

Как отмечает агентство Mehr, если ответственные международные институты и организации не смогут защитить права стран и граждан международного сообщества в таких случаях, естественно, что мир и безопасность во всем мире окажутся под серьезной угрозой.