Оттава, 15 июля, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Два полярных кита попали в рыболовные сети у берегов Атлантической Канады, передает телеканал CBC.

Цитата из аниме «Дети моря». реж. Аюму Ватанабэ. 2019. Япония Кит

Сообщается, что животные, запутавшиеся в сетях, были обнаружены в акватории залива Святого Лаврентия. Сейчас группа активистов пытается освободить млекопитающих. Ранее подобный случай у берегов Канады произошел в 2019 году. Тогда удалось спасти нескольких полярных китов.

Ученые отмечают, что в Северной Атлантике осталось более 350 полярных китов. При этом за прошедшие два года погибло более 30 таких млекопитающих. Из них половина умерла из-за того, что киты не смогли самостоятельно выбраться из рыболовных сетей или же столкнулись с проходящими судами.