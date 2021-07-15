Тегеран, , 07:33 — REGNUM 14 июля группа парламентской дружбы Бразилия-Иран поздравила Исламскую Республику с успешной организацией 13-х президентских выборов и избранием на пост президента Ходжатолеслама Эбрахима Раиси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Оандро Роман в своем послании пожелал Раиси успехов в должности президента и выразил надежду, что существующий потенциал будет использован для расширения двусторонних отношений в различных областях.

Он также отметил, что две дружественные страны с их давними отношениями смогут предпринять шаги для обеспечения интересов двух народов.

Парламентская группа дружбы Бразилия-Иран после периода бездействия была созвана в сентябре 2020 года и сыграла решающую роль в развитии и улучшении двусторонних связей.

Раиси был избран 8-м президентом Исламской Республики Иран по итогам президентских выборов, получив свыше 18 миллионов голосов.