Тегеран, , 07:38 — REGNUM 14 июля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что одной из важнейших целей уходящей администрации является защита прав нации, которые были достигнуты в результате подписания ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил 14 июля, в дату, которая совпадает с днём подписания СВПД в 2015 году. Эта дата была обозначена как день Конструктивного диалога и взаимодействия в национальном календаре Ирана.

Он отметил, что некоторые политические фракции считают, что разногласия Ирана с мировыми державами и МАГАТЭ по ядерным вопросам не могут быть решены путем переговоров и, возможно, будут решены только «на поле боя».

По словам Рухани, администрации удалось достичь соглашения путем переговоров с мировыми державами только в течение первых 100 дней пребывания в должности, а также снять американские и международные санкции против Ирана и отменить все резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся ядерной программы страны.

В результате этих усилий, подчеркнул Рухани, уровень инфляции в стране оставался на уровне ниже 10% в течение трех лет подряд с 2015 по 2017 год, что является беспрецедентным случаем в истории Ирана.