Екатеринбург, 15 июля, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Уральская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с автомобильными заторами на дороге в аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Андрей Репин ИА REGNUM Пробка

В ведомстве констатируют, что из-за ремонта моста на улице Луганской и Объездной дороге сильно возросла длительность поездки в аэропорт. Из-за этого часть пассажиров опаздывает на самолёты.

Прокуратура обратилась к руководству Свердловской пригородной компании с предложением увеличить частоту курсирования электричек из Екатеринбурга в аэропорт. Это позволит снизить нагрузку на автомобильный транспорт. Как сообщало ИА REGNUM, дорожная обстановка сильно осложнилась утром 12 июля.