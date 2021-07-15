Чебоксары, 15 июля, 2021, 05:57 — ИА Регнум. Чувашским аграриям выделят средства на известкование кислых почв из республиканского бюджета, если не будет федерального финансирования. Речь идёт о дополнительной сумме в 26 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение было поддержано на заседании регионального правительства.

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В минсельхозе Чувашии отмечают, что данным проектом предлагается при проведении мероприятий в области известкования кислых почв на пашне при отсутствии средств федерального бюджета предоставить субсидии за счёт республиканской казны. По расчётам министерства, на это дополнительно потребуется почти 26,1 млн рублей, что позволит выплатить аграриям до 90% от произведённых затрат.

«Их планируется направить за счёт экономии по другим направлениям государственной поддержки», — уточнил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

В ведомстве поясняют, что при проведении работ по известкованию кислых почв аграрии несут «немалые финансовые расходы» не только в связи с приобретением агрохиммелиоранта, но и с разработкой проектной документации и транспортными затратами, которые достигают 80% от общей стоимости.

Отметим, что для химической мелиорации кислых почв вносятся известковые удобрения — в частности, кальцит, доломит, известняк.