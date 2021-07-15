Екатеринбург, 15 июля, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В аэропорту «Кольцово» образовались длинные очереди перед пунктом предполётного досмотра. Об этом пассажиры сообщили представителям СМИ.

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Как пишет Е1.ru, затор возник утром 15 июля. Постоять в очереди на вылет приходится больше 20 минут, утверждают граждане. На размещённых изданием фото и видеоматериалах действительно видно скопление людей. При этом санитарная дистанция между ними часто не соблюдается, кроме того, часть пассажиров не имеют масок на лицах.

Представители аэропорта пока не прокомментировали журналистам происходящее. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за месяц с небольшим выявляемое суточное количество новых случаев заражения коронавирусом выросло уже почти в пять раз. Сложной является ситуация и в ряде других регионов России.