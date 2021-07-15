Южно-Сахалинск, 15 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. На Сахалине в Углегорске разгорелся скандал вокруг местного СМИ «Углегорские новости», Восточной горнорудной компании и местной администрации. Накануне, 14 июля, бизнесмены и чиновники сделали всё возможное, чтобы сорвать выпуск очередного номера газеты, а главного редактора «Углегорских новостей» Зинаиду Макарову спешно уволили.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Журналисты связывают всё происходящее с недавно вышедшим видеоматериалом о ЧП на Солнцевском угольном разрезе, аналогичный материал готовился к печати в газете 14 июля. Сотрудники СМИ рассказали о том, что рухнул один из отвалов в районе Краснополья.

«Всего отвалов минимум три. И все они, уверены люди, изначально устроены неправильно: не укреплены, со слишком узкими ступенями, внизу не было отстойников. Всё это провоцировало ситуацию, когда дожди размывали вскрышу — и она попадала в реку Жёлтую, а уже оттуда — в Углегорку. По всем отвалам — многочисленные трещины. Возможно, будут ещё обрушения. Случившееся, считают местные жители — ЧП районного масштаба. Сейчас рухнувшая вскрыша перекрыла естественный ход реки Жёлтой. Вода копится. Однако через некоторое время образовавшаяся масса воды хлынет, снося всё на своём пути», — написали «Углегорские новости».

Местные жители опасаются затопления Никольского и Ольховки.

Восточная горнорудная компания сообщила, что сошедшая порода в долину реки Жёлтая не несёт угрозы населению и объектам жизнедеятельности. В причинах схода отвала разбирается специальная комиссия.

В администрации Углегорского городского округа состоялось заседание комиссии по ЧС. Специалисты пришли к выводу, что сошедшие породы нестабильны, возможно их смещение — доступ населения к месту ЧП было решено ограничить.

Журналисты «Углегорских новостей» подготовили подробный материал о произошедшем.

«14 июля в 10:00 в редакцию «Углегорских новостей» пришли два заместителя генерального директора Восточной горнорудной компании Андрей Мотовилов и Александр Босой для разговора со мной. Видимо, хотели о чём-то договориться», — написала в телеграм-канале Зинаида Макарова.

Затем главреда вызвали в администрацию, где мэр вручил ей распоряжение об увольнении. В это время в редакцию пришли неизвестные люди и пытались парализовать работу коллектива, после чего от электроснабжения были отключены редакция и типография.

Глава городского округа Сергей Дорощук сам лично приехал в редакцию «Углегорских новостей» и дал распоряжение газету не выпускать.

«Прошу прощения у читателей за срыв выпуска газеты», — написала Макарова.

Как сообщало ИА REGNUM, история с охотником, настрелявшим в мае 2021 года гору гусей и выложившим трупами надпись «Чукотка 2021», получила продолжение. На фото в соцсетях опознали позирующего человека на фоне убитых птиц — им оказался депутат-единоросс городской думы Магадана. На фото было почти 180 гусей.