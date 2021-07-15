Чебоксары, 15 июля, 2021, 05:39 — ИА Регнум. В Чувашии получателями ежемесячных пособий, которые начнут выплачиваться неполным и бедным семьям, могут стать почти 19 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе чувашского отделения ПФР.

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В настоящее время в республике подано 10,2 тыс. заявлений на выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В ведомстве отмечают, что практически все они оформлены дистанционно. Им будут платить ежемесячно 4941 рубль 50 копеек.

По предварительным расчётам, планируется назначить пособие на 18 890 детям, на что выделено из федерального бюджета 224 млн рублей.

Напомним, что заявки на новый вид социальной выплаты начали приниматься с 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в своём послании поручил установить ежемесячные пособия неполным семьям с детьми или получающим алименты и с низким доходом, имеющим детей от 8 до 17 лет. 19 мая 2021 года закон принят Госдумой в третьем чтении, 26 мая его подписал глава государства.