Бейрут, , 05:37 — REGNUM Премьер-министр Ливана Саад Аль-Харири представил президенту страны Мишелю Ауну новый состав правительства из 24 министров, сообщило 14 июля агентство Reuters.

«Настал момент истины, — сказал глава правительства Ливана после встречи в президентском дворце в Бейруте. — Этот кабинет может помочь стране снова подняться и положить конец краху».

Если предложение будет одобрено, это может положить конец политической тупиковой ситуации, которая подтолкнула страну к социально-экономическому коллапсу за последние девять месяцев.

Окончательное решение Мишель Аун планирует принять 15 июля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состав правительства Ливана формировался под давлением со стороны Франции и Международного валютного фонда. Они добивались от Бейрута такого министерского состава, в котором какая-либо из политических сторон не получит блокирующей трети голосов.

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