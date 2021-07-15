Ульяновск, 15 июля, 2021, 05:17 — ИА Регнум. В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту покушения на убийство. Этому предшествовала перепалка между обвиняемым и пострадавшим, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

kropekk_pl Убийство

Перед судом предстанет 35-летний ульяновец. По данным следствия, вечером 2 мая 2021 года между двумя мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, словесный конфликт перерос в драку, которую удалось остановить прохожим.

Правоохранители установили, что мужчины договорились встретиться на следующий день для обсуждения произошедшего между ними конфликта.

«Но у обвиняемого возник умысел на убийство, в связи с чем он взял из дома нож и направился к месту конфликта. Увидев там потерпевшего, он нанёс ему три удара ножом», — говорится в сообщении.

Пострадавшего удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Здоровью потерпевшего был нанесён тяжкий вред.

Ульяновец арестован. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в Ульяновске завершено расследование убийства 41-летней горожанки, которая была инвалидом первой группы. Обвинение предъявлено её сожителю.

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