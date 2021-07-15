Мехико, 15 июля, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Директора частной начальной школы в Мексике, обрушившейся в результате землетрясения в 2017 году, приговорили к 208 годам тюремного заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры города Мехико.

Иван Шилов ИА REGNUM Правосудие

«Судья уголовного суда приговорил к 208 годам лишения свободы в тюрьме мужчину, признанного виновным в убийстве 26 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что директора учебного заведения Хуана Марио Веларде Гамеса обвинили в непредумышленном убийстве людей. Помимо лишения свободы суд обязал виновного выплатить штраф размером 377,5 тыс. мексиканских песо (около $18,9 тыс.) каждому из потерпевших для компенсации причиненного ущерба.

В прокуратуре добавили, что Гамес подписал документы, в которых говорилось о безопасности школы на случай землетрясения. При этом никаких нагрузочных и иных испытаний конструкций здания не проводилось. Также были выявлены нарушения, допущенные при строительстве и ремонте школы. Напомним, при обрушении здания школы погибли 19 детей и 7 взрослых.