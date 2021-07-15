Ульяновск, 15 июля, 2021, 05:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса продолжается рост контактных лиц и наблюдение за ними. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, с начала пандемии в регионе сделано 1 004 610 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию в отношении 963 032 человек.

В настоящее время под наблюдением находится 13 350 контактных лиц. Напомним, что 14 июля под наблюдение попали 12 812 человек, 13 июля — 12 592 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ведомством совместно с минздравом продолжаются противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию больных, установление круга контактных, проведение лабораторного обследования и медицинского наблюдения.

Напомним, в рамках прививочной кампании в Ульяновскую область поступило 233 тыс. комплектов вакцин от COVID-19, в последние дни ежедневно прививку делали до 5 тыс. жителей.