Бразилиа, 15 июля, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали с болью в брюшной полости, заявил его сын Флавиу в ходе пресс-конференции.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

По его словам, главу государства доставили в частную клинику «Альберт Эйнштейн» в городе Сан-Паулу. Пока врачи говорят, что родственникам Болсонару не о чем беспокоиться, так как боли не представляют угрозу для жизни бразильского президента.

«Он пробудет в клинике под наблюдением три дня, чтобы оценить, потребуется ли операция. Но даже если потребуется, это будет несложная процедура», — заявил Флавиу.

Он отметил, что врачи оценивают состояние президента Бразилии как нормальное. При этом медики не исключают, что здоровье Болсонару ухудшилось в результате напряженной работы и отсутствия достаточного отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали 14 июля. В связи с этим ему пришлось отменить ряд встреч, включая заседание комитета по борьбе с COVID-19.