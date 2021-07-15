Ульяновск, 15 июля, 2021, 04:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается суточный прирост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Выезд врачей

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По оперативной информации ведомства, за 14 июля в регионе предварительно выявлено 229 носителей. Таким образом, общее количество достигло 61 541 случая заражения SASR-CoV-2.

Напомним, что 13 июля в Ульяновской области лабораторно подтверждён 221 случай заражения коронавирусом, 12 июля — 218, 11 июля выявлено 215 случаев заражения, 9 и 10 июля соответственно — 204 и 211. Это наибольшие приросты с лета.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно о том, что в Ульяновской области фактически приостановлена массовая прививочная кампания из-за нехватки первого компонента вакцин от COVID-19. Ожидавшаяся 12 июля партия поступила в гораздо меньшем объёме и практически сразу была исчерпана.