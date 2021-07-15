Чебоксары, 15 июля, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Новочебоксарске начата проверку по факту пожара в многоквартирном доме, где были эвакуированы более 200 жильцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

21.mchs.gov.ru Пожар в Новочебоксарске

Пожар произошёл 14 июля около 18:00, в доме № 14 по улице Советской горела крыша. По предварительным данным надзорного ведомства, огонь охватил около 60% кровли.

В прокуратуре отмечают, что были эвакуированы свыше 200 жителей, погибших и раненых нет. Мэрия города обеспечила временное размещение и питание жильцов.

Спасатели отмечают, что в тушении спасатели задействовали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. В 19:30 открытое горение ликвидировано. Площадь пожара предварительно оценена в 660 кв. метров.

На месте происшествия побывал прокурор Новочебоксарска Виктор Иванов. По данному факту начата проверка для установления причин возгорания. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании организации по соблюдению противопожарных требований.

Всего с начала года в Чувашии произошло более 920 пожаров, в которых погибли 57 человек и ранены 40 жителей. Общий материальный оценивается в 18 млн рублей.