Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Власти Ирана попросили США об отсрочке для возобновления переговоров по иранской ядерной программе в Вене, сообщило 14 июля агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя американского Госдепартамента.

«Мы были готовы продолжить переговоры, но иранцы запросили больше времени, чтобы разобраться с процессом вступления в должность нового президента», — сказала она.

Представитель Госдепа отметила, что США заинтересованы в продолжении переговоров, однако «это предложение не будет оставаться в силе бесконечно».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что инаугурация новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси назначена на 5 августа 2021 года.

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