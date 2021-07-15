Гавана, 15 июля 2021, 04:10 — REGNUM Большое количество сторонников кубинских властей пострадало в ходе столкновений с участниками антиправительственных протестов 11 июля. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения.
Глава республики отметил, что участники беспорядков «сеют ненависть» и призывают к «расправам над защитниками Революции».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что США напрямую связаны с организацией протестов на Кубе.
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