Гавана, 15 июля, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Большое количество сторонников кубинских властей пострадало в ходе столкновений с участниками антиправительственных протестов 11 июля. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

Глава республики отметил, что участники беспорядков «сеют ненависть» и призывают к «расправам над защитниками Революции».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес заявил, что США напрямую связаны с организацией протестов на Кубе.