Подгорица, , 04:32 — REGNUM Черногория — мирная страна и она хочет выстраивать корректные и дружественные отношения со всеми странами, заявил заместитель премьер-министра Черногории Дритан Абазович 14 июля в ходе встречи с министром обороны Казахстана Нурланом Ермакбаевым. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Абазович ознакомил министра Ермакбаева с деятельностью Черногории в рамках НАТО и ситуацией в области безопасности в Черногории в контексте глобальных вызовов, связанных с терроризмом и экстремизмом, а также участием черногорских военных в международных миссиях.

Он подчеркнул, что Черногория является положительным примером того, как маленькая страна может содействовать миру и в том направлении, в котором она желает, двигаться дальшеч

Министр обороны Республики Казахстан Нурлан Ермакбаев воспользовался возможностью поздравить Черногорию с Днем государственности, пожелав мира и процветания стране и ее гражданам.