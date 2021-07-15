Вашингтон, 15 июля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Крупнейшие военные учения под названием Talisman Saber под руководством США начались в Австралии. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 14 июля в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По его словам, маневры будут проходить до середины августа и в них примут участие более 17 тысяч военнослужащих. Помимо США и Австралии, в учениях задействованы представители Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.

За их действиями будут следить наблюдатели из Германии, Франции, Индии и Индонезии. Кирби добавил, что на Talisman Saber, в числе прочего, планируется отработать высадку десанта, а также наземные, морские и воздушные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля у берегов Австралии обнаружили китайский разведывательный корабль, направляющийся к водам австралийского штата Квинсленд в преддверии учений Talisman Saber.