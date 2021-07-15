Любляна, , 04:09 — REGNUM Одним из приоритетов председательства Словении ЕС является интеграция региона Западных Балкан с Европейским союзом (ЕС) и, следовательно, с Черногорией, подтвердил на пресс-конференции 14 июля посол Словении в ЧерногорииГрегор Прешер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Важно, по его словам, сейчас проводить реформы, причем не только ради вступления в Евросоюз, но и ради благосостояния всех граждан.

И, судя по всему, если официальная Brisel игнорирует это пространство, дверь открывается третьим сторонам.

«Не только ваш президент подчеркнул, но и представители словенских властей отметили, что это один сегмент, который все понимают со всех сторон, и поэтому мы еще более внимательны и осторожны, и мы хотим, чтобы Западные Балканы, Черногория, как можно скорее вошли в ЕС. Конечно, с одной стороны, это политический и геостратегический процесс, и, с другой — это технократический процесс, который требует выполнения некоторых условий, чтобы государства как можно скорее получили одобрение ради вступления в ЕС», — указал Прескер.