Краснодар, 15 июля, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Афипский нефтеперерабатывающий завод, который работает на рынке почти 60 лет, получил иск о банкротстве. Арбитраж Краснодарского края из-за недочётов оставил претензии кредитора без движения, дав срок на устранение до 6 августа 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Определение суда

Иск подан московским АО «Новый поток», учредителем которого в открытых источниках указан Дмитрий Мазуров, проходящий фигурантом уголовного дела о мошенничестве и растрате.

Банкротный иск к НПЗ подан в конце июня 2021 года, но судья Житник предложил обосновать «ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины», оставив дело без движения.

В качестве обоснования претензий к заводу истец назвал неисполненные обязательства в размере 242 969 836,69 рубля, подтвержденные материалами другого дела.

В качестве арбитражного управляющего для НПЗ предлагается участник ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден в июне 2000 года. Собственники с 2019 года — ООО «Ойл технолоджис» с долей 92% и ООО «Сбербанк инвестиции». Основной владелец НПЗ находится в собственности двух кипрских компаний, чьи доли заложены Сбербанку, — «Камелор холдингс лимитед» и «Самелор холдингс лимитед».