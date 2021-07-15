Благовещенск, 15 июля, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам рабочей поездки в Хабаровский край, Еврейскую АО и Приамурье 14 июля провёл в Благовещенске совещание, на котором дал федеральным и региональным ведомствам ряд поручений, направленных на минимизацию ущерба от паводков и лесных пожаров на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе Минвостокразвития.

Пресс-служба Минвостокразвития Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

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Сильный паводок 2013 года затопил 235 населённых пунктов, 13 тыс. жилых домов. Тогда от большой воды пострадали 220 тыс. человек, а возмещённый ущерб достиг 40 млрд рублей. После сильного потопа восьмилетней давности в регионах был проведён комплекс работ по защите от паводка. Так было построено 27 км защитных гидротехнических сооружений.

«Гидротехнические сооружения действительно помогли защититься. В этом году уровень воды во многих регионах превышал показатели 2013 года. А объёмы ущерба — ниже. Но создание ряда гидротехнических сооружений не завершено, и они в полном объёме на защиту территории не работают», — сказал Трутнев.

По итогам паводка 2021 года подтопленными оказались 1,7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. приусадебных участков, 70 км автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры.

Пока в Приамурье, Еврейской АО и Хабаровском крае противостояли паводку, Якутия боролась с лесными пожарами. На республику приходится 70% природных возгораний в нынешнем пожароопасном сезоне. Всего в Якутии зарегистрировано 1036 лесных пожаров, ликвидировать удалось 327. Сейчас в лесах республики тушат 74 пожара на общей площади более 500 тыс. га.

Полпред по итогам прошедшего совещания поручил региональным властям совместно с федеральными ведомствами продолжить и усилить работу по предупреждению и защите территорий от паводков и пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президент в ДФО Юрий Трутнев 14 июля посетил Амурскую область, где проверил ход аварийно-восстановительных работ после прохождения паводка, который пришёл в регион из Забайкалья.