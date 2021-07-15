Подгорица, , 03:37 — REGNUM Сфера верховенства права, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, а также свобода средств массовой информации имеют ключевое значение и являются решающими элементами социального диалога и конструктивного сотрудничества между институтами в Черногории, заявил 14 июля на пресс-конференции президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Штайнмайер направил поздравительное послание президенту Черногории Мило Джукановичу и гражданам Черногории с Днём государственности Черногории.

«И нас продолжает беспокоить пандемия коронавируса, и совместными усилиями мы смогли значительно продвинуться в борьбе с этой проблемой. Хорошо, что эпидемиологическая ситуация тем временем и в Черногории значительно стабилизировалась, и я рад, что внес свой вклад в миссию немецкого института Роберта Коха весной 2021 года. Я надеюсь, что это событие окажет положительное влияние на туристический сезон в этой стране, и что Черногория вскоре сможет снова встретить многочисленных гостей со всего мира, в том числе из Германии», — подчеркнул Штайнмайер.