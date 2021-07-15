Женева, Швейцария, , 03:34 — REGNUM Борьба с COVID-19 в мире привела к тому, что 23 млн детей в 2020 году не получили основные вакцины в рамках плановой иммунизации. Об этом говорится в опубликованном 14 июля заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Такой показатель на 3,7 миллиона больше, чем в 2019 году, но особое беспокойство организаций ООН вызывает то, что примерно 17 млн детей в мире не получили ни одной вакцины в течение года.

«В то время как страны стремятся заполучить вакцины от COVID-19, мы отстаем в других видах вакцинации, оставляя детей под угрозой таких разрушительных, но предотвратимых заболеваний, как корь, полиомиелит или менингит», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что в случае возникновения вспышек этих заболеваний «последствия будут катастрофическими», и призвал правительства стран больше «инвестировать в детскую вакцинацию».

Ранее Минздрав РФ призвал не прекращать плановую вакцинацию детей и действовать «в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий».

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