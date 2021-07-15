Уссурийск, Приморский край, 15 июля, 2021, 03:38 — ИА Регнум. В Приморье проводятся проверки в Уссурийской городской больнице — есть информация, что здесь выдают поддельные сертификаты о прививках от коронавируса.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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«Совместно с управлением экономической безопасности УМВД Приморского края проведена внеплановая проверка работы по ведению федерального регистра вакцинированных в Уссурийской городской больнице. Поводом для проверки послужило выявление поддельных медицинских книжек и подозрительных прививочных сертификатов. В ходе проверки выявлены факты некорректного внесения данных в регистр вакцинируемых», — цитирует информатора Интерфакс-Дальний Восток.

Всего на 15 июля в Приморье привились 282 044 человека.

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