Берлин, , 03:32 — REGNUM Разногласия вокруг газопровода «Северный поток — 2» можно преодолеть, поставив условие о том, что его нельзя использовать в геополитических целях. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (Христианско-демократический союз) 14 июля на дискуссии, организованной изданием Stuttgarter Zeitung.

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По его мнению, соответствующие пункты должны быть прописаны в документах при запуске Nord Stream 2, а также при выдаче разрешения на работу объекта со стороны ЕС. Лашет отметил, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом.

«Все определено! Это экономический проект, а геополитический аспект необходимо учесть. С политической точки зрения, равнозначно, поступает ли российский газ по земле или по морю», — сказал он.

Кроме того, политик подчеркнул, что в ближайшем будущем Германии понадобится больше газа для проведения энергетической реформы. Вместе с тем, как считает он, работа объекта не должна «обезвоживать» Украину. Кандидат в канцлеры добавил, что обозначенные им принципы должны быть приняты во внимание при выдаче очередного разрешения по достройке газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ достигла прогресса с США по поводу строительства «Северного потока — 2». По его словам, в последние недели стороны проделали много работы в этом направлении.

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