Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о согласии российского лидера с необходимостью сокращать вредные выбросы в России. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

«Президент Путин согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата и подтвердил намерение России сократить свои собственные выбросы, в том числе в лесном секторе, среди прочего», — говорится в сообщении.

В Госдепартаменте добавили, что в ходе переговоров стороны подчеркнули важность совместной работы «по ряду климатических вопросов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Путин и Джон Керри при обсуждении затронули вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проведение которой запланировано на 31 октября — 12 ноября 2021 года в Глазго.

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