Подгорица, , 03:21 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович 15 июля вечером отправится с официальным визитом в Республику Словакия по приглашению президента Зузаны Чапутовы. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В рамках мероприятия ожидается приветственная церемония с оказанием наивысших военных и государственных почестей и возложение венков к памятнику воротам Свободы в Братиславе.

Джуканович и Чапутова проведут беседу тет-а-тет, которая продолжится на встрече делегации Черногории и Словакии и на обеде, который проведёт у себя президент Словакии.

Джуканович проведет, как было объявлено ранее, встречу с председателем правительства Словакии Эдуардо Хегером, президентом национального совета Словацкой республики Борисом Коларом и министром иностранных и европейских дел этой страны Иваном Корчаком.