Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос создания экстренной линии связи с руководством Китая, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, эта линия связи необходима, чтобы Байден или его ближайшие помощники могли в чрезвычайной ситуации связаться с Пекином и передать срочные сведения председателю КНР Си Цзиньпину. Источники указывают, что подобная связь пригодилась бы для обсуждения вопроса перемещения войск или кибератак. При этом отмечается, что американские власти еще не обсуждали эту возможность с представителями Китая. Также не разрабатывались и планы по технической реализации этого проекта.

В качестве образца для новой линии экстренной связи приводится канал между Пентагоном и китайскими военными. Ее используют для обсуждения вопросов в военной сфере. При этом сама линия используется в редких случаях, а некоторые запросы США остаются без ответа с китайской стороны.