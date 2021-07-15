ЗАТО Фокино, Приморский край, 15 июля, 2021, 03:09 — ИА Регнум. В Фокино Приморья в квартире жилого дома 14 июля полиция обнаружила в ванной части тела человека, предположительно того же, чьи останки были найдены 11 июля в разных частях города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

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В квартире также находился 52-летний мужчина. Следователи провели осмотр квартиры и допросили подозреваемого в убийстве.

Личность убитой женщины установлена, ей было 64 года, она работала учителем в школе. Находящийся в квартире мужчина — её супруг, асоциального образа жизни. По словам соседей, женщину он регулярно бил.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Фокино Приморья 11 июля на улице Усатого обнаружены останки человека, чуть позже на городской свалке были обнаружены и другие части тела.