Гавана, 15 июля, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Таможенные пошлины на ввоз медикаментов на Кубу временно отменили кубинские власти, 14 июля сообщил премьер-министр страны Мануэль Марреро в эфире национального телевидения.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Речь идет о препаратах, которые привозят с собой частные лица. Такое же правило распространения на продукты питания и средств гигиены. Указанный режим продлится до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня банки Кубы перестали принимать наличные доллары США для зачисления на клиентские счета в связи с решением кубинского Центробанка.

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