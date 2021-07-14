Власти Кубы разрешили беспошлинный ввоз медикаментов для частных лиц
Гавана, 15 июля, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Таможенные пошлины на ввоз медикаментов на Кубу временно отменили кубинские власти, 14 июля сообщил премьер-министр страны Мануэль Марреро в эфире национального телевидения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Куба
Речь идет о препаратах, которые привозят с собой частные лица. Такое же правило распространения на продукты питания и средств гигиены. Указанный режим продлится до конца 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, с 21 июня банки Кубы перестали принимать наличные доллары США для зачисления на клиентские счета в связи с решением кубинского Центробанка.
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