Казань, 15 июля, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Решением арбитража Татарии иск Центробанка России о принудительной ликвидации АО «Расчетная небанковская кредитная организация «Нарат», лишённого лицензии 1,5 месяца назад, был удовлетворен. Решение о ликвидации вступает в законную силу со дня его принятия, а обжалование вердикта «не приостанавливает его исполнения», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ликвидатором акционерного общества назначили Евгения Кацера из Красноярска. Также с компании «Нарат» было взыскано 6 тыс. рублей госпошлины в доход бюджета.

Так как признаков банкротства у компании не было, то регулятор подал иск о ликвидации.

Напомним, небанковская кредитная организация «Нарат» появилась в Казани в 1992 году. К дате ликвидации имела уставный капитал 100 млн рублей. 28 мая 2021 года, будучи на 388-м месте по размеру активов в своей отрасли, фирма лишилась лицензии. Среди причин назывались вовлеченность в непрозрачные сделки граждан с нелегальными онлайн-казино и букмекерами. Усмотрел ЦБ РФ в действиях АО и сомнительные транзитные операции.