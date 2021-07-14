Благовещенск, 15 июля, 2021, 02:40 — ИА Регнум. Полпред президент в ДФО Юрий Трутнев 14 июля посетил Амурскую область, где проверил ход аварийно-восстановительных работ после прохождения паводка, который пришёл в регион из Забайкалья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Пресс-служба Минвостокразвития Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Приамурье

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По уровню воды в реках нынешний паводок на 38 см превысил показатели 2013 года. Максимальная отметка у Благовещенска составила 860 см. Паводком затопило 975 жилых домов, 2016 приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог.

В девяти пострадавших от большой воды районах аварийно-восстановительные работы уже завершены. Группировка МЧС продолжает работать ещё в Благовещенске и Благовещенском районе.

Комиссии по оценке ущерба дорожной сети и сельскому хозяйству завершают свою работу. Общий ущерб, по предварительным оценкам, составил 6 млрд рублей. Трутнев подчеркнул, что комиссии должны оперативно оценить весь ущерб, а пострадавшие — оперативно получить компенсации за утраченное имущество.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 14 июля проверил, как ведутся работы по ликвидации последствий паводка. Он отметил, что проведена большая работа по защите населённых пунктов от прихода большой воды, которая позволила минимизировать ущерб.