Исламабад, 15 июля, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Мамнун Хусейн, занимавший пост президента Пакистана с 2013 по 2018 годы, скончался в возрасте 80 лет. Об этом передал телеканал Geo TV со ссылкой на сына политика.

SyedWasiqShah Пакистан

Бывший глава государства страдал онкологическим заболеванием. Последние две недели он находился в частной больнице, где проходил лечение. Хусейн считался соратником бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, который был осужден за коррупционные преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Никарагуа в возрасте 93 лет умер экс-президент этой республики Энрике Боланьос.