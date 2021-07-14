Магадан, 15 июля, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Учащаяся гимназии №17 в Магадане Дарина Ашихмина победила в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» в категории 5−7-х классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Конкурс для школьников «Большая перемена»

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Образовательный проект президентской платформы АНО «Россия — страна возможностей» проводится в рамках нацпроекта «Образование» и является самым масштабным конкурсом для школьников.

По итогам заочного этапа конкурсного отбора «Большой перемены» от Колымы в финал попали учащиеся гимназии №17 Дарина Ашихмина и Елисей Светченко. Финал проходил в детском центре «Артек». Проезд и сопровождение ребят оплатили из областного бюджета.

Всего на образовательную смену отправились 600 финалистов федерального заочного этапа из разных регионов России. По результатам заключительных испытаний были определены 300 лучших школьников. Победители отправятся в увлекательное путешествие на поезде «Москва — Владивосток» с остановками и экскурсиями по пути следования — их ждёт много приключений и новых знаний.

Кроме того, педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены», получат по 100 тыс. рублей, а 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования — по 2 млн рублей.

Ключевая цель конкурса «Большая перемена» — дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главным критерием отбора является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

В 2021 году участниками проекта стали свыше 2,5 млн детей со всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро школьников Камчатки прошли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена», торжественная церемония открытия которого состоялась 8 июля в «Артеке».