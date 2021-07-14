Багдад, 15 июля, 2021, 02:35 — ИА Регнум. Сгоревшее в Персидском заливе и затонувшее судно не принадлежало Ираку, заявил глава иракского минтранса Насир Хусейн информационному агентству республики.

(сс) aleslanger Старое судно

«Затонувшее сегодня судно не было иракским. Оно шло под флагом Панамы и не принадлежало ни одному из органов власти Ирака», — заявил он.

Хусейн уточнил, что возгорание на судне произошло у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. На его борту находились девять членов экипажа, которые были арабами. При этом Хусейн затруднился назвать число граждан Ирака, входивших в состав экипажа.

Ранее сообщалось, что нефтесервисное судно, якобы принадлежавшее Ираку, загорелось в Персидском заливе у берегов ОАЭ. В результат возгорания судно затонуло, все люди, находившиеся на борту, погибли. При этом власти ОАЭ пока не давали официальных комментариев по происшествию.