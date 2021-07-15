Рамалла , , 02:19 — REGNUM Израильские военнослужащие задержали десятки активистов палестинского движения ХАМАС недалеко от Рамаллы на Западном берегу реки Иордан. Об этом 14 июля сообщили пресс-службе Армии обороны Израиля.

Израильский полицейский Israel Police

Военным помогали сотрудники пограничной полиции. Члены ХАМАС находились в деревне Турмус Айя. Они принадлежат к студенческой ячейке движения при университете Бир-Зейт.

В израильской армии утверждают, что часть задержанных подозревается в участии в террористической деятельности, включающей денежные переводы, подстрекательство и другие операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля армия Израиля нанесла ракетные удары в центральной части Сектора Газа по позициям радикальных организаций, связанных с ХАМАС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Газе оценили ущерб от недавней операции Израиля