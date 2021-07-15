Сараево, , 02:23 — REGNUM Россия и Китай 14 июля направили членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции, которая бы немедленно лишила высокопоставленного международного представителя ООН в Боснии и Герцеговины полномочий по надзору за реализацией мирного соглашения 1995 года, который положил конец конфликту в Боснии и Герцеговине. Согласно резолюции, эта должность будет полностью упразднена через два года. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

В коротком проекте резолюции также указано, что полномочия, предоставленные высокопоставленному представителю на конференции по реализации Дейтонского мирного соглашения 1997 года, больше не нужны, учитывая прогресс, достигнутый сторонами в Боснии и Герцеговине.

Проект поддерживает назначение высокого представителя Кристиана Шмидта из Германии до 31 июля 2022 года, когда можно было бы закрыть офис высокопоставленного представителя.

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