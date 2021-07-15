Белград, , 02:21 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович 14 июля посетил египетский танковый завод «200» недалеко от Каира, международный медицинский центр и подразделение «777» сил специальных операций, в рамках своего трехдневного официального визита в Египет. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Стефанович оценил переговоры с египетскими чиновниками как чрезвычайно благоприятные и поблагодарил египетского коллегу Мухаммеда Ахмеда Заки за великолепный прием.

«У меня была возможность ознакомиться с военным промышленным комплексом Египта, понять, каковы возможности египетской военной промышленности, и как их отрасль может сотрудничать с нами. Мы обсудили конкретные проекты, в которых мы сможем совместно разработать некоторые современные инструменты будущего, но в то же время посмотрим, что наша военная промышленность может сделать для египетской армии», — отметил Стефанович.