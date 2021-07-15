Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Президенту США Джо Байдену следует изучить возможность нанесения авиаударов по Кубе, заявил мэр американского города Майами (штат Флорида) Фрэнсис Суарес в эфире телеканала Fox News.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, Белому дому необходимо рассмотреть возможность создания коалиции для военных действий на Кубе. В качестве исторических примеров он привел ликвидацию террориста Усамы бен Ладена в Пакистане, а также агрессию против Югославии силами НАТО. Суарес также предложил разработать план по возможному нанесению авиаударов по кубинской территории.

«Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерениях внести в Конгресс США законопроект об ужесточении санкций против Кубы. Он добавил, что администрации американского президента Джо Байдена следует изучить возможность проведения кибератак против властей Кубы.

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